Operação autua 12 farmácias em Salvador em dois dias

A "Operação Farmácias", do Procon, autuou nesta sexta-feira, 3, mais sete estabelecimentos em Salvador. Até agora, 12 farmácias foram flagradas com irregularidades pelos fiscais do órgão desde quinta-feira, 2, quando a ação de fiscalização teve início na capital baiana.

Entre as irregularidades constatadas em sete das oito farmácias visitadas pelos fiscais nesta sexta estão exposição de medicamentos com precificação inadequada, ausência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível e de fácil acesso e ausência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia (CRF), para prestar informações aos consumidores.

Foram autuados a Farmácia Imperial (no bairro da Boca do Rio), Farmácia Santana e a Fórmula e Drogaria da Gente (ambas no bairro do Imbui), Drogaria Pague Pouco e mais duas filiais da Farmácia Santana (todas localizadas no bairro da Pituba).

A Drogaria da Gente, que fica no bairro da Pituba, também foi fiscalizada nesta sexta, mas não apresentou irregularidades, conforme o Procon.

Na quinta, o órgão vistoriou sete estabelecimentos e notificou cinco. Foram notificados a Farmácia Droga Leve, situada no bairro do Pelourinho; Farmácia Santana, localizada no bairro do Campo Grande; Farmácia Santana, Farmácia GBarbosa e Drogaria São Paulo, todas situadas no bairro do Costa Azul.

A Farmácia do Trabalhador da Bahia, localizada no Centro; e Farmácia Pague Menos, também foram fiscalizadas, porém não apresentaram irregularidades.

As irregularidades podem ser denunciadas na página do Procon-BA no Facebook ou através do e-mail denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.

