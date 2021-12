Operação apreende relógios e bolsas no Imbuí

Relógios e bolsas foram apreendidos, nesta segunda-feira, 5, no primeiro dia da Operação Natal Legal. A operação foi realizada em um shopping localizado no bairro do Imbuí. Ação é conjunta entre a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) e o Procon-Ba.

De acordo com a delegada Idalina Otero, titular da Decon, seis lojas foram vistoriadas nesta segunda e apenas uma apresentava problemas com as mercadorias: tinham origem desconhecida e indicavam serem falsificadas. Até o final do mês outros centros comerciais da cidade também serão visitados.

A delegada disse que, nessa época do ano, ações como esta buscam impedir que o consumidor seja lesado financeiramente ou vítima de propaganda ilegal. “São fatores que podem induzi-lo ao erro, podendo ocasionar danos à saúde ou à segurança, como brinquedos sem selo de certificação do Inmetro ou indicando a faixa etária adequada”, disse por meio de nota.

