Operação apreende R$ 200 mil em mercadorias na Rodoviária

A Receita Federal, em operação conjunta com o Comando de Operações Especiais (COE), Polícia Civil e Secretaria Municipal de Ordem Pública (SESP), apreendeu na manhã desta quinta, 18, mercadorias dos vendedores ambulantes situados na passarela que dá acesso ao Terminal Rodoviário de Salvador. O objetivo foi combater o comércio de produtos importados irregularmente, falsificados ou pirateados.

Segundo informações do superintendente da Receita Federal da 5ª Região Fiscal, Carlos Romeu Queiroz , foram apreendidos R$ 200 mil em produtos como celulares, óculos, tênis, CDs e DVDs piratas, relógios falsificados ou sem comprovação da entrada regular no país. O crime é enquadrado como contrabando e que viola direitos autorais e relações de consumo.

A Receita também informou, por nota, que a ação envolveu mais de 100 agentes do órgão, além de policiais militares, civis e representantes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Transalvador e Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA).

