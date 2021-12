Operação apreende mais de 150 brinquedos em Salvador

Cerca de 151 brinquedos foram apreendidos durante a Operação Brinquedo Seguro, que segue até esta quinta-feira, 11, em diversas lojas do comércio de Salvador. A ação faz parte da segunda fase da Operação Criança Segura, que visa a segurança do público infantil como consumidor.

Entre os brinquedos estavam bonecas, revólveres, cavalinhos, espadas plásticas e bolas sonoras. Durante a fiscalização, foram verificados se constavam as instruções em português, recomendações de risco, presença do selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e faixa etária.

No primeiro dia da operação, na segunda, 8, 17 lojas na avenida Sete, no centro da capital baiana, foram vistoriadas, sendo três autuadas por falta de selo do Inmetro. Pela legislação, é obrigatório o brinquedo apresentar o selo de certificação do instituto.

