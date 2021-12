Operação apreende cerca de 15 mil fogos de artifício irregulares

A 6ª etapa da “Operação em Chamas”, realizada em Salvador, região metropolitana e diversos municípios do interior da Bahia, apreendeu cerca de 15 mil fogos de artifícios irregulares em ações realizadas na última sexta-feira, 14.

Entre os produtos confiscados, estão fogos fora da validade, de fabricação artesanal e sem classificação de uso e sem informações do fabricante. A ação segue até o fim do mês de julho.

Segundo o titular da Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil da Bahi, delegado Marcelo Tannus, os comerciantes que não estiverem de acordo com as regulamentações devidas serão duramente penalizados.

Todo material apreendido foi encaminhada para a Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC).

