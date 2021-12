Operação apreende 380 equipamentos irregulares nas praias

Cerca de 380 equipamentos irregulares, entre cadeiras, sombreiros, mesas, freezer e caixas de cerveja, foram apreendidos nas praias de Salvador no domingo, 1º, no primeiro dia da Operação Verão, promovida pela Prefeitura, informou, nesta segunda, 2, a agência de comunicação do executivo municipal (Agecom).

Os fiscais da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (CLF/Semop) percorreram o trecho entre o Porto da Barra e o Jardim de Alah. A ação envolveu, no total, 116 agentes e 24 veículos, incluindo viaturas, caminhões, kombis e caminhão munck.

Além do ordenamento dos 65 quilômetros de faixa de areia da orla da cidade, no trecho entre São Tomé de Paripe e Ipitanga, a Operação Verão envolve serviços como limpeza urbana, combate à poluição sonora e estacionamento irregular, além da retirada de construções e equipamentos irregulares da orla da cidade.

Por determinação da Justiça Federal, foram autorizados apenas 200 pontos de exploração econômica nos 65 km de praia.

A distância entre as tendas para venda de bebidas e alimentos deverá respeitar o espaçamento médio de 20 metros. A mesma medida vale para separar os pontos de comercialização das áreas reservadas para prática de esportes, colônias de pesca e banhistas que optarem por levar seu próprio material de consumo, conforme informou a prefeitura.

As normas para comercialização de produtos na faixa de areia estão regulamentadas através da Portaria 203/2013, publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 2.

