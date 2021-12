Operação apreende 30 kg de fios de cobre roubados em Salvador

Uma operação integrada envolvendo diversos órgãos municipais apreendeu 30 kg de cobre desencapado, cabos e guardrails roubados de equipamentos públicos de Salvador. Dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia.

De acordo com a guarda municipal, a ação ocorreu nas localidades da Vasco da Gama, Garibaldi, Vale da Muriçoca, Vila América e na entrada da Estação da Lapa, e as apreensões ocorreram no Vale da Muriçoca e na Vila América.

Os fios são furtados de postes e sinaleiras nas vias públicas, informou o Diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, Maurício Lima. O material é roubado com o intuito de retirar o cobre, que em seguida é vendido em ferros-velhos da cidade. A madrugada é na maioria das vezes, o período escolhido para cometer os crimes.

No primeiro semestre de 2018, a guarda municipal registrou cinco casos de flagrante envolvendo roubos de fios.

