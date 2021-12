Operação apreende 25 armas brancas entre Jaguaripe e Piatã

A Operação Verão apreendeu 25 armas brancas, entre facas, facões e peixeiras, no trecho entre Jaguaripe e Piatã, na orla de Salvador, nesta quarta-feira, 8.

Além da utilização de objetos perfurocortantes nas praias, fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também constataram outras irregularidades, como cobrança por uso de mesas e cadeiras na areia.

Os fiscais também flagraram uso de churrasqueiras e bebidas em embalagens em vidro, o que é proibido, de acordo com a Semop.

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon) emitiu seis autuações devido a irregularidades encontradas.

Em Stella Maris, foram autuadas a Barraca do Loro, por cobrar R$12 pelo uso de mesas e cadeiras na areia da praia, e a Barraca Pipa, por comercializar produtos fora do prazo de validade.

Já em Itapuã, quatro proprietários de tendas também receberam autuação por cobrar R$10 pelo uso de mesas e cadeiras na areia da praia.

De acordo com o coordenador da Codecon, Rubem Carneiro, os proprietários têm o prazo de dez dias para apresentar defesa no órgão, e podem receber multa no valor de R$4 mil.

A Codecon informou que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, é proibida a utilização de terreno da União para prática abusiva de preços. Segundo o órgão, os fiscais retornarão ao local e, caso a irregularidade se repita, haverá apreensão dos equipamentos na orla.

