Operação aérea recupera carga de cosméticos roubada em Salvador

Uma operação aérea deflagrada pelo Grupamento Aéreo (Graer) recuperou na tarde desta sexta-feira, 28, uma carga de cosméticos roubada em Salvador. O material foi encontrado em uma casa no bairro de Massaranduba. Duas mulheres foram detidas.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), ação, denominada de 'Vetor Aéreo' fiscalizava diariamente a região da Cidade Baixa quando uma denúncia anônima levou as equipes até um imóvel.

Na garagem da residência, os PMs encontraram um caminhão baú com caixas de cosméticos roubadas pela manhã, no bairro de Mata Escura.

As suspeitas, que não tiveram as identidades reveladas, foram conduzidas até a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na Baixa do Fiscal.

