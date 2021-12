Operação Abadá 2018 é lançada pela Polícia Militar em Salvador

A Polícia Militar, em parceria com o Shopping da Bahia e a Central do Carnaval, lançou a Operação Abadá 2018. Ao todo, cerca de 1.700 policiais - civis e militares - estarão envolvidos na ação, que começa no próximo dia 5, quando se inicia a entrega dos abadás.

Além deste estabelecimento, onde cerca de 600 funcionários estarão envolvidos, a segurança será reforçada no Porto de Salvador, no aeroporto e no antigo Aeroclube, onde também haverá entrega e comercialização dos abadás.

A polícia também deverá reforçar a segurança no entorno desses locais, além de patrulhar os principais canais de tráfego da capital baiana.

