Onze regiões de Salvador não têm prazo para reabastecimento

Onze regiões afetadas pela falta de água ainda não possuem prazo para ter o fornecimento regularizado. De acordo com a nota enviada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) nesta quarta-feira, 8, o abastecimento começou a ser restabelecido de forma gradativa, mas ainda não há uma previsão de quando será concluída.

A situação atinge as seguintes áreas: parte alta do Bonfim e trechos da Liberdade, de Boa Vista de São Caetano, da Capelinha, da Fazenda Grande do Retiro, de Pernambués, da Tancredo Neves, de Arenoso, do Calabetão, de Mata Escura e de Sussuarana.

Segundo a empresa, técnicos visitaram as outras 26 regiões afetadas pelo rompimento da adutora na BR-324 e constataram que o fornecimento de água já está ocorrendo e deve ser completamente regularizado até a noite desta quarta.

Esse é o cenário das seguintes áreas: parte baixa do Bonfim, Mares, Boa Viagem, Jardim Cruzeiro, Lobato, Caminho de Areia, Baixa do Fiscal, Ribeira, Massaranduba, Roma, Uruguai, Vila Rui Barbosa, São Caetano, Alto de Peru, Santa Mônica, Bom Juá, Retiro, Arraial do Retiro, Engomadeira, Resgate, Doron, Saboeiro, Santo Inácio, Narandiba, Estrada das Barreiras e São Gonçalo.

O abastecimento começou a ser normalizado a partir desta terça, 7, com a conclusão de uma rede de distribuição alternativa. Mesmo assim, parte da população de Salvador ainda enfrenta desabastecimento por conta do rompimento na adutora, que aconteceu na última quarta, 1º.

<GALERIA ID=19968/>

<GALERIA ID=19966/>

<GALERIA ID=19961/>

