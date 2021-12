ONU realiza seminário online sobre Semana do Clima nesta terça-feira

A Organização das Nações Unidas (ONU) realiza nesta terça-feira, 13, um seminário na web para informar sobre a Semana do Clima da América Latina e Caribe 2019 (LACCW). O evento em inglês começa às 10h e em espanhol vai ser às 11h30, com inscrição pelo site.

No seminário irá contar com a participação dos representantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, Martin Frick e Maria Laura Viñuela. Eles conversam com a imprensa sobre a Semana do Clima, que acontece do dia 19 à 23 de agosto no Salvador Hall, na capital baiana.

A mediação do seminário vai ser feita por Mariana Castaño Cano, que também é da ONU.

Quem ainda não se inscreveu na Semana do Clima e tiver interesse em participar tem que se inscrever até sexta-feira, 16, no site do evento.

adblock ativo