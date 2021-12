Ônibus voltam ao final de linha de Tancredo Neves no sábado

Os ônibus que circulam pelo bairro de Tancredo Neves devem voltar a cumprir roteiro até o final de linha a partir deste sábado, 10, conforme informações do Sindicato dos Rodoviários da Bahia (Sinttroba). A decisão foi tomada após reunião com o major Enéas Estrela, responsável pelo policiamento da região, que, segundo o sindicato, se comprometeu a manter policiamento no local a partir das 4h da manhã, quando os ônibus começam a circular, até as 2h, no último horário.

Os rodoviários deixaram de fazer o roteiro completo das linhas na tarde de quinta, 9, depois que cinco ônibus foram incendiados após uma operação realizada pela polícia contra o tráfico de drogas na região. Segundo o sindicato, até a noite desta sexta, os veículos retornam do ponto em frente ao Condomínio Arvoredo, localizado a cerca de um quilômetro do final de linha.

Vandalismo - Cinco ônibus e uma motocicleta foram incendiados em Tancredo Neves, após uma operação realizada pela polícia no bairro de Engomadeira, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na localidade. A polícia disse que no momento também houve um arrastão no local.

A ação dos criminosos, que até a tarde desta sexta não foram identificados, ocorreu no final de linha do bairro, por volta das 15h30 desta quinta, logo após o encerramento da operação. Unidades da Polícia Militar foram acionadas e enviadas ao local. Segundo a Soldado Débora, da Polícia Militar, os atos de vandalismo teriam sido uma resposta à ação da polícia na localidade.

