Ônibus voltam a rodar na Federação após morte em coletivo

Os ônibus voltaram a circular no bairro do Engenho Velho da Federação na manhã desta sexta-feira, 12, por volta das 6 horas, depois de 12 horas de transporte interrompido. Os coletivos foram recolhidos depois que o adolescente B.A.C.A, de 17 anos, foi assassinado dentro de um ônibus na tarde desta quinta, por volta de 17h30.

O jovem foi perseguido por criminosos e entrou no coletivo para tentar se esconder, mas foi localizado e morto dentro do veículo.

Após o crime, os rodoviários decidiram parar de rodar no bairro. Nesta manhã, o diretor do sindicato da categoria, Daniel Mota, disse, em entrevista para uma emissora de TV, que a violência acaba "respingando" no trabalho deles. "Nos preocupa muito, então fazemos um apelo que mantenha segurança aqui (no bairro), senão vamos migrar os ônibus para Cardeal da Silva (na Federação)", disse.

O policiamento foi reforçado no bairro nesta manhã para garantir a segurança no Engenho Velho da Federação.

