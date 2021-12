Ônibus voltam a rodar em Fazenda Grande após acordo com a PM

Os rodoviários voltaram a circular no bairro de Fazenda Grande de Retiro, no fim da manhã desta terça-feira, 16, por volta das 11h.

Os trabalhadores resolveram parar as atividades por voltas das 8h30, depois que criminosos armados realizaram uma tentativa de assalto e efetuaram disparos. Ninguém ficou ferido.

Segundo o presidente do sindicato da categoria, Hélio Ferreira, a paralisação foi uma medida de segurança. "Já vínhamos enfrentando problemas de segurança no bairro há algum tempo. Hoje, ainda houve tiros e os trabalhadores estão em pânico", disse.

Os rodoviários se reuniram no final de linha do bairro para a realização de uma assembleia que tinha como pauta a segurança dos trabalhadores. O retorno dos ônibus só ocorreu após a Polícia Militar (PM) garantir policiamento reforçado na região no período de circulação dos coletivos.

Tiros para cima

Segundo moradores, por volta das 8h30, quatro homens armados chegaram na região em um ônibus. Eles foram para rua Paulo Rubens e depois retornaram ao final de linha, onde assaltaram passageiros que esperavam por coletivos no local.

Os assaltantes ainda tentaram levar a bolsa de uma mulher, que reagiu. Eles, então, efetuaram cerca de três disparos para cima, para intimidar a vítima. A mulher desmaiou e a quadrilha fugiu efetuando mais tiros.

Equipes da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fizeram ronda no local, mas não conseguiram prender nenhum suspeito.

