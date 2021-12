Ônibus voltam a rodar após 4h30 de paralisação em Marechal

Os rodoviários suspenderam a circulação de ônibus no bairro de Marechal Rondon, em Salvador, das 4h às 8h30 desta quarta-feira, 26. A informação foi confirmada por Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato do Rodoviários. Ele afirmou, por volta das 9h, que a categoria negociou com a polícia para o fim da paralisação.

Ainda de acordo com ele, os trabalhadores pararam de rodar mais uma vez por conta da violência crescente na região. "Para garantir nossa segurança, os rodoviários circularam até Campinas de Pirajá, mas o serviço já foi normalizado", informou ele. A reportagem de A TARDE esteve no local e verificou que os coletivos já voltaram a passar pelas ruas do bairro.

Segundo a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá), os rodoviários estão temerosos com o que tem acontecido na região nos últimos dias, mas policiais da companhia estão na manhã desta quarta, no bairro, reforçando o policiamento para passar mais segurança aos trabalhadores.

No último domingo, 23, três homens foram mortos em Marechal Rondon durante uma ação policial. São eles: Ivonei dos Santos Guedes, 26 anos, Marinaldo Carvalho, 20 anos, e Jaedson de Oliveira Barroso, 18 anos.

Toque de recolher

Esta não é a primeira vez que os ônibus pararam de rodar no bairro. No último dia 17, o boato sobre um toque de recolher teria feito os rodoviários temerem uma onda de violência. Por conta disso, eles só circularam até Campinas de Pirajá, como acontece novamente nesta manhã.

Na época, a polícia negou o toque de recolher e reforçou a segurança. Após isso, os coletivos voltaram a atender a população no dia seguinte.

adblock ativo