Ônibus voltam a circular pelo fim de linha de Tancredo Neves

Os motoristas de ônibus voltaram a circular pelo final de linha do bairro de Tancredo Neves na manhã desta quarta-feira, 14, após a mudança do ponto final para o condominío Arvoredo, realizada na última sexta-feira, 9.

Entretanto, os veículos funcionam no esquema de bate-volta, apenas para atender os passageiros que moram no final de linha do bairro.

Apesar da mudança, a estudante Juliana Santos, de 16 anos, reclama da demora dos ônibus. "Estava pior sem a circulação deles até o final de linha, porque eu chego da escola à noite e tinha que andar do Arvoredo até a minha casa, que é longe. Agora eles estão parando mais perto, mas a demora está grande", ressalta.

A queixa é compartilhada pela auxiliar administrativo Fátima Vieira, também moradora da região. "Não entendo como a polícia e o governo não resolvem esta situação", reclama.

A mudança do final de linha para o Condomínio Arvoredo foi motivada pela queima de cinco ônibus na quinta-feira, 8. O crime foi cometido por criminosos da região, após uma operação policial de combate ao tráfico de drogas realizada no bairro.

