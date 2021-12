Ônibus voltam a circular parcialmente na Mata Escura

Os ônibus voltaram a circular parcialmente na manhã desta segunda-feira, 26, no bairro da Mata Escura, em Salvador. A retomada aconteceu após a suspensão do serviço, por causa da morte de Marcos Antônio dos Santos Nunes, de 34 anos, na noite de domingo, 25.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima - que seria usuária de drogas - foi encontrada com seis perfurações de arma de fogo no corpo e lesões no crânio, provocado por instrumentos perfuro-cortantes.

As rondas policiais continuam acontecendo na região. Equipes das Rondas Especiais (Rondesp), Operação Gêmeos, Batalhão de Choque e da 48ª Companhia Independente de Polícia Miltiar (CIPM) circulam pelo bairro.

Apesar do coletivos voltarem a atender uma parte da população, muitos estabelecimentos comerciais não abriram as portas nesta segunda.

