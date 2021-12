Ônibus voltam a circular normalmente na Ribeira

Os ônibus voltaram a circular normalmente na Ribeira nesta segunda-feira, 6, no início da tarde. Os rodoviários aceitaram regularizar a rota do transporte público no bairro depois de uma reunião, nesta manhã, com o subcomandante geral da Polícia Militar, coronel Antônio Reis. No encontro com representantes do Sindicato dos Rodoviários, a PM se comprometeu a reforçar o policiamento na região onde um ônibus foi incendiado ferindo o cobrador e um passageiro.

O atentado aconteceu na última sexta, 3, quando os motoristas recolheram os ônibus para as garagens. No dia seguinte, os rodoviários mudaram o trajeto dos veículos no bairro, evitando passar no final de linha. A situação prejudicava os moradores, que precisavam caminhar para pegar o transporte público.

De acordo com a PM, o efetivo da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Bonfim) realiza rondas no bairro e mantém viaturas paradas em pontos estratégicos. O reforço atende ao bairro da Ribeira, Largo da Madragoa, Largo do Papagaio e Baixa do Bonfim.

adblock ativo