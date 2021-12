Ônibus voltam a circular no Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Nordeste

Após cinco dias sem circular, os ônibus rodam normalmente nos bairros do Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Nordeste de Amaralina, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 30. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Osrodoviários tinham decidido não entrar nas localidades quando dois coletivos foram incendiados na última quarta, 25, na Santa Cruz e na região da Chapada do Rio Vermelho, próximo ao Mercado do Rio Vermelho (antiga Ceasinha).Um dos responsáveis pela ação criminosa foi preso.

Por conta dos coletivos não circularem nestes bairros, os moradores tiveram que se deslocar para outras áreas que estavam sendo usadas como paradas. Um exemplo é o Parque da Cidade, no Itaigara, que foi feito de ponto final para os ônibus da Santa Cruz.

Já quem mora no Vale das Pedrinhas precisou andar para a rua do Canal, no Rio Vermelho, onde um ponto improvisado foi montado. Os coletivos que circulam no Nordeste de Amaralina, por sua vez, estavam parando na rua Visconde de Itaborahy, em Amaralina.

O policiamento foi reforçado nas regiões e ganhou apoio da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque da Polícia Militar na madrugada desta quinta, 26. Participam do patrulhamento guarnições das Rondas Especiais Atlântico (Rondesp), Operação Gêmeos e o Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 40ª Companhia Independente da PM (40ª CIPM/Nordeste de Amaralina).

