Ônibus voltam a circular no Vale das Pedrinhas, Nordeste e Santa Cruz

Após três dias sem circular até os finais de linha dos bairros de Santa Cruz, Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas, os rodoviários voltaram a ofertar o serviço normalmente nestas localidades na manhã desta terça, 10.

A categoria tinha paralisado a operação desde a noite do último sábado, 7, depois que coletivos foram incendiados e um corpo localizado no final de linha do Vale das Pedrinhas. Segundo a polícia, o ato foi criminoso e ocorreu após a morte de um suposto traficante. Um homem, inclusive, chegou a ser preso.

Durante esse período, finais de linha provisórios foram montados na rua do Canal, no Rio Vermelho, para os moradores do Vale das Pedrinhas; na rua Visconde de Itaboraí, em Amaralina, para os residentes no Nordeste; e no Parque da Cidade, para quem saía da Santa Cruz.

O policiamento também foi reforço nas localidades após os ataques aos coletivos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), por conta da ampliação do efetivo policial, o comércio e as escolas funcionam normalmente durante os dias de paralisação dos rodoviários.

