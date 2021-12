Ônibus voltam a circular no Vale das Pedrinhas nesta tarde

Os ônibus voltaram a circulação no Vale das Pedrinhas na tarde desta terça-feira, 11. A decisão foi tomada depois de acordo entre a Polícia Militar (PM) e o Sindicato dos Rodoviários, de acordo com o diretor da entidade, Daniel Mota.

O bairro estava sem transporte público desde quinta, 6, após um tiroteio na localidade. Os rodoviários pretendiam retomar a rotina nesta segunda, 10, mas desistiram após saber da morte de Rafael Xavier de Jesus, o "Chouriço", apontado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) como um dos chefes do tráfico de drogas no Vale das Pedrinhas. Chouriço morreu em confronto com policiais militares.

Neste período, os coletivos paravam em um final de linha improvisado na avenida Juracy Magalhães, em um trecho conhecido como rua do Canal (Rio Vermelho). Com isso, os moradores precisavam sair do bairro para acessar os ônibus.

Os rodoviários aguardavam que o clima estivesse tranquilo no bairro para liberar a entrada dos coletivos.

