Ônibus voltam a circular no Vale das Pedrinhas e Santa Cruz

Os ônibus circulam normalmente nos bairros do Vale das Pedrinhas e Santa Cruz, em Salvador, desde as 14h desta quinta-feira, 21. Os rodoviários tinham decidido não entrar nas localidades por uma suposta ameaça de traficantes após as mortes que ocorreram na região nesta semana.

De acordo com a assessoria do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, a decisão de voltar a circular nos bairros foi tomada após uma reunião com a Polícia Militar, que garantiu o reforço da segurança na região.

A categoria havia improvisado um final de linha na rua do Canal, na avenida Juracy Magalhães, para quem sai do Vale, e no Parque da Cidade, no Itaigara, para quem vem da Santa Cruz.

Operação

Guarniçoes da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque, e das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico ocuparam, desde a madrugada desta quinta, os bairros de Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Nordeste de Amaralina. A ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas nas localidades.

Durante a operação, um suspeito, identificado como Vitor Santos da Silva Pires, foi preso na localidade do Areal, no Nordeste de Amaralina, com uma pistola calibre 9mm, de uso restrito das Forças Armadas e da Polícia Federal, e uma porção de maconha. Um outro homem foi morto.

