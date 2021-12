Ônibus voltam a circular no Vale das Pedrinhas

Os ônibus voltaram a circular no final de linha do Vale das Pedrinhas por volta das 11h15 desta quarta-feira, 2. A informação foi confirmada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que também informou que os agentes do órgão estão acompanhando a movimentação dos coletivos.



O transporte público deixou de funcionar na região na terça-feira, 1º, quando ocorreu um suposto toque de recolher após uma ação que resultou na morte de uma mulher e com três crianças baleadas na localidade.



No início desta manhã, os moradores tiveram que seguir para a entrada do bairro ou ir para a rua do Canal, no Rio Vermelho, para onde o final de linha de ônibus foi transferido. Policiais reforçam a segurança no local, principalmente na entrada do bairro. Lá, policiais revistam pessoas que entram e saem da região.

A 40ª CIPM, responsável pela segurança na região, informou, por nota, que manterá a intensificação do policiamento ostensivo até que a rotina do bairro volte ao normal. A polícia garantiu ainda que "não há possibilidade de ocorrer qualquer tipo de restrição aos direitos da população do Vale das Pedrinhas".

Para reforçar a segurança, a Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT-C)/ Rondesp Atlântico, do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ) e do Grupamento Aéreo (Graer) podem ser acionados a qualquer momento.

O caso

Nesta terça, 1º, houve retaliação depois que Lilian Santana dos Santos, 37 anos, morreu e três crianças foram baleadas em confronto no Nordeste de Amaralina. Três ônibus foram queimados.

O comércio começou a abrir nesta manhã, apesar de ainda ter estabelecimentos fechados. Mesmo assim, os comerciantes falam em prejuízo. "Já não estavam comprando, agora, então, piorou", disse Roseli Silva, proprietária de uma loja no bairro. O posto de saúde permanece fechado.

Já em Santa Cruz, os coletivos voltaram a rodar no início do dia. Até esta quarta, os veículos estavam parando ao lado do Parque da Cidade, mas o sindicato decidiu regularizar o transporte no bairro.

