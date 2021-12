Ônibus voltam a circular no Pero Vaz e na Santa Mônica

Os ônibus voltaram a circular nos bairros de Pero Vaz e Santa Mônica, na manhã desta quinta-feira, 12. O serviço estava suspenso desde esta quarta, 11, depois que um suposto toque de recolher foi imposto por traficantes em quatro bairros de Salvador.



"Nossa orientação era que ficassem afastados enquanto o comércio estivesse fechado. Como o comércio está normalizando, também estamos retomando a circulação", disse Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) confirmou que os ônibus não estavam circulando no Pero Vaz e Santa Mônica no início desta manhã e que os usuários precisavam andar até o final de linha do IAPI para utilizar o transporte público.

Comércio

O comércio voltou a funcionar na Santa Mônica desde o início da manhã, de acordo com moradores. Nesta quarta, após a notícia do suposto toque de recolher, os estabelecimentos fecharam.

O major Edmilton Reis, comandante da 37ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), disse que o policiamento foi reforçado, mas informou que a polícia considera o toque de recolher um boato.

Homenagem

Como forma de prestar 'homenagem' a um comparsa morto em troca de tiros com policiais militares, traficantes do bairro Santa Mônica ordenaram o fechamento do comércio. A determinação se estendeu a áreas vizinhas no Pero Vaz e Liberdade, Curuzu e avenida San Martin.

Como resposta ao suposto toque de recolher, a PM intensificou o policiamento na tentativa de garantir a tranquilidade. Mesmo assim, postos de saúde suspenderam as atividades e aulas não ocorreram por causa do clima de medo.

Um comerciante de Santa Mônica contou que quando abria o estabelecimento um jovem lhe disse que era para ele fechar por causa do luto pela morte de um traficante da área. "Pensei que fosse brincadeira. Eu disse que precisava abrir, para pagar minhas contas. Mas ele me olhou sério e disse que eu assumisse as consequências. Ainda falou que amanhã (nes quinta) já poderia abrir normal. Só era um dia de luto mesmo".

Morto e presos

Segundo a PM, o morto no confronto é um homem chamado Augusto, que seria primo do traficante Ricardo Rodrigues de Sousa, o Bucha de Sena, gerente do tráfico em Santa Mônica. Mas o chefe principal é conhecido como Keu. Foram presos na ação Germene Souza Barreto, 20, baleado no pé, e Vítor Vinicius Silva de Oliveira, 21. Ambos têm passagem pela polícia por tráfico de drogas, de acordo com a PM.

Segundo informações da 37ª CIPM (Liberdade), por volta das 20h40 de quarta-feira, PMs do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) seguiram em cinco viaturas para a região do Tampão, no Santa Mônica, e uma das guarnições foi recebida a tiros por 15 homens na rua Boa Fé. Além das prisões, foram apreendidos 129 papelotes de maconha, 20 pedras de crack, três sacos grandes aparentemente com pasta-base de cocaína, dois sacos com pedras grandes de crack, R$ 194, uma pistola 380 e um revólver calibre 38.

A Secretaria da Segurança Pública pede ajuda à comunidade para informar sobre qualquer atividade criminosa pelo Disque Denúncia (71 - 3235-0000 - com sigilo garantido). Segundo a PM, a intensificação do patrulhamento será mantida até quando for preciso.

adblock ativo