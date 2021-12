Ônibus voltam a circular no Pero Vaz após ato criminoso

Os coletivos voltaram a circular no Pero Vaz, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 11. Os rodoviários deixaram de ir até o final de linha do bairro após criminosos interceptarem um veículo e ordenarem que o motorista atravessasse o ônibus na rua na tarde desta desta terça, 10.

Duas mulheres e um homem, suspeitos de participação no crime, teriam tomado a chave do carro do motorista. Policiais encontraram os três, momentos depois. Eles foram conduzidos para a 2ª Delegacia Territorial (DT) da Lapinha.

"Eu quero parabenizar a atuação da Polícia Militar, do delegado José Nélis, titular do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Eles agiram rápido em uma ação conjunta, que resultou na prisão dos suspeitos e, quem sabe, impediu que mais um ônibus fosse incendiado", disse Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários.

A ação criminosa seria uma retaliação de bandidos por conta da morte de Luiz Gustavo Santos Brito, Adelson Santos de Oliveira e Gabriel Lima Oliveira, na tarde da segunda, 9. Na ocasião, eles foram atingidos por tiros durante um confronto com policiais das Rondas Especiais Baía de Todos-os-Santos (Rondesp/ BTS).

O suspeito de comandar o ato foi preso nesta terça. Luiz Fernando Chantal Saldanha de Oliveira, 19 anos, conhecido como "Chantal", teria ordenado um suposto toque de recolher e a queima de dois coletivos.

