Ônibus voltam a circular no Pau Miúdo após cinco dias

Depois de quase cinco dias sem entrar no bairro de Pau Miúdo, os rodoviários normalizaram o serviço na manhã de terça-feira, 24, por volta das 9h30, e voltaram a circular até o final de linha do bairro.

Daniel Mota, diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários, afirmou para a equipe do Portal A TARDE que conta com o apoio da polícia para manter a segurança na localidade.

Os ônibus não circulavam até o final de linha desde a última sexta, 20, após um coletivo ter sido incendiado por bandidos na noite de quinta-feira, 19. Eles abordaram o carro e pediram para que os passageiros descessem. Logo em seguida, atearam fogo. Os responsáveis pelo incêndio fugiram do local e ninguém ainda foi identificado.

Os rodoviários improvisaram um final de linha no Largo do Queimadinho e tinham como última parada o Largo do Tamarineiro. De lá, os passageiros desembarcavam.

