Ônibus voltam a circular no fim de linha de Tancredo Neves

Após cinco dias, os ônibus voltam a circular no fim de linha do bairro Tancredo Neves, nesta quarta-feira, 14. No entanto, os coletivos vão apenas transitar pelo local, já que o fim de linha vai ser mantido no Condomínio Novo Arvoredo.

O acordo foi fechado entre o Sindicato do Trabalhadores Rodoviários da Bahia, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) e o comandante de Operações Policiais da Polícia Militar, coronel Nivaldo Nascimento, nesta terça-feira, 13, no Quartel do Comando Geral da PM.

"A Polícia Militar reforçou a segurança no final de linha do bairro e no Conjunto Arvoredo, com a Rondesp, o Grupo de Ações Rápidas e Repressivas(Garra) e a Operação Gêmeos, unidades especializadas da PM", afirmou o coronel Nivaldo.

"A avaliação desse encontro foi positiva. Estamos satisfeitos com a garantia da segurança dada pela PM, para que a gente possa desenvolver as atividades sem problemas", destacou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira.

