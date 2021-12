Ônibus voltam a circular no Engenho Velho da Federação

Os ônibus voltaram a rodar no Engenho Velho da Federação, em Salvador, nesta quarta-feira, 2. Os rodoviários paralisaram as atividades na localidade por causa da sensação de insegurança, após um homem ser assassinado na região na terça-feira, 1º.

Nesta manhã, o transporte público no bairro ficou irregular. Os rodoviários começaram a circular no fim de linha do Engenho Velho da Federação, mas voltaram a parar logo em seguida até que a Polícia Militar intercedeu e eles retomaram o trabalho.

De acordo com Daniel Mota, diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários na Bahia, a decisão foi tomada em reunião com a PM. "Eles nos garantiram que vamos ter segurança no local. Com isso, os coletivos voltam a circular normalmente".

Assassinato

Moradores da localidade protestaram no fim da tarde de terça na rua da Lama por conta da morte de um homem que residia na região.

Depois do protesto, os rodoviários decidiram parar de circular no Engenho Velho da Federação, em decorrência da sensação de insegurança após o homicídio.

