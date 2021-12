Ônibus voltam a circular no bairro da Santa Mônica, diz Sindicato

Após ficarem sem circular durante todo o dia desta terça-feira, 11, devido a um suposto toque de recolher, os ônibus voltarão a circular no bairro da Santa Mônica, a partir das 06h, desta quarta-feira, 11. As informações foram divulgadas pelo diretor de comunicação do Sindicato do Rodoviários, Daniel Mota.

De acordo com Mota, a decisão do retorno dos ônibus se deu através de um consenso entre representantes do sindicato e rodoviários, por conta da atenção que o comandante das operações Militares, coronel Paulo Uzeda, sempre dá à categoria.

"Quando acontece esses tipos de situações na cidade e que envolve a segurança dos rodoviários, coronel Uzeda é sempre muito solícito com a classe. Levando em consideração esse fator e, também a segurança que será reforçada no local, decidimos retornar amanhã", declarou Daniel.

Segundo Daniel Mota, os ônibus estão circulando normalmente nos bairros do IAPI e Pero Vaz.

