Ônibus voltam a circular na Vila Verde nesta terça

Os ônibus voltaram a circular no início da tarde desta terça-feira, 17, no fim de linha da Vila Verde, na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. As linhas Fazenda Grande-Estação Mussurunga e Estação Pirajá-Estação Mussurunga, via Estrada Velha já circulam sem alterações

Os coletivos tinham deixado de circular no bairro nesta segunda-feira, 16, após os rodoviários interromperem o itinerário dos coletivos, por causa da sensação de insegurança no local.

Segundo o Diretor de Comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, disse que após a Polícia Militar garantir segurança para os trabalhadores, os coletivos voltaram a circular.

"Os ônibus começaram a circular nos primeiros minutos da tarde. A garantia que tivemos é que está tudo controlado, que existe segurança para voltar a trabalhar e nos garantiram que podíamos retornar. Os rodoviários deram um voto de confiança a segurança pública. Primeiro acreditamos em Deus, depois na segurança pública, declarou Mota.

