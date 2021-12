Ônibus voltam a circular na Ribeira após protesto

Os ônibus voltaram a circular no bairro da Ribeira, em Salvador, neste sábado, 4. Os veículos haviam deixado de fazer a rota no local nesta sexta-feira, 3, depois que um grupo ateou fogo em um ônibus em protesto pela morte de um garçom.

O grupo chegou a pedir que os passageiros descessem do ônibus, mas o cobrador ainda estava dentro do veículo. Após o ato, o clima de tensão foi instaurado no bairro, fazendo com que os motoristas de ônibus evitassem circular no bairro.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os veículos estão trafegando sem alteração no bairro, mas há uma equipe do Sindicato dos Rodoviários da Bahia concentrada entre o Largo do Papagaio, próximo ao Bompreço, e o final de linha da Ribeira, para avaliar como está a situação.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) informou que não houve registro de ocorrência no bairro, na manhã deste sábado.

