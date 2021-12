Ônibus voltam a circular na Engomadeira nesta terça

O serviço de transporte coletivo foi suspenso no bairro da Engomadeira após a morte de dois homens durante uma ação de policiais da Rondesp Central, no sábado, 4. Uma criança de 7 anos foi baleada na ação.

Segundo Fábio Primo, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, os ônibus pararam nas primeiras horas de domingo, 5, após orientação do Comitê Integrado de Defesa do Transporte Rodoviário. Com isso, os veículos seguiam até a entrada do bairro, nas proximidades do Conjunto ACM, na Estrada das Barreiras.

“Em outras situações de troca de tiros entre policiais e bandidos houve queima de ônibus em seguida. É uma medida de segurança”, afirmou Primo. “O serviço deve ser normalizado amanhã [terça], às 5h30”, completou ele.

Primo informou ainda que a decisão sobre a volta dos coletivos à Engomadeira foi tomada em conversa, via aplicativo WhatsApp, entre representantes do Sindicato dos Rodoviários, das empresas de transporte e da Polícia Militar. Pela manhã, o comércio local e instituições de ensino funcionavam normalmente.

População reclama

“Os ônibus param de entrar aqui desde a noite de sábado (4), entre às 18h e 19h. Foi logo depois que os policiais mataram dois caras aqui. Ainda teve um menino baleado. A PM só entra aqui apontando armas para os moradores”, disse um morador, sob anonimato.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que os policiais da Rondesp Central foram ao bairro, na tarde de sábado, por causa de uma suposta troca de tiros entre traficantes e, ao chegarem a uma localidade próxima ao Arenoso, foram recebidos a tiros por cerca de 15 homens armados.

