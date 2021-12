Ônibus voltam a circular na cidade após 2h de paralisação

Os rodoviários de Salvador voltaram a circular aos poucos pelas ruas da cidade após paralisação de 2h nesta quinta-feira, 14. A interrupção aconteceu durante o período da assembleia da categoria que foi realizada das 15h às 17h, no Ginásio do Bancários, nos Aflitos. Por volta das 17h15, a reportagem do Jornal A TARDE verificou que os ônibus já circulavam em algumas das principais vias da cidade como a av. Paralela e Tancredo Neves.



De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as principais vias da cidade ficaram congestionadas. Segundo o órgão, a paralisação e a volta dos ônibus junto com o horário de pico provocaram lentidão nas avenidas Paralela, nos dois sentidos, ACM, na região do Iguatemi, Vasco da Gama, Carlos Gomes, Centenário, na BR-324 na altura da Estação Pirajá e na Rótula do Abacaxi. Com o fim do horário de pico o trânsito flui normalmente.



Os ônibus ficaram parados em vários pontos da cidade, como na pista exclusiva do Iguatemi, na Estação da Lapa, av. Vasco da Gama, av. Carlos Gomes, av. Centenário, Comércio, Campo Grande, Estação Pirajá e Estação Mussurunga. Com os ônibus parados, o trânsito nessas regiões ficou complicado, informou a Transalvador.



Durante a paralisação, passageiros que estavam nos coletivos tiveram que descer dos veículos. Alguns esperaram o retorno dos ônibus e outros seguiram seu caminho a pé.

Assim como nos demais pontos de ônibus da capital baiana, na avenida Tancredo Neves a situação não foi diferente. Pontos cheios e muita reclamação por parte dos passageiros. "Eu vim de lá da transbordo a pé até para ver se conseguia adiantar, mas não consegui", disse uma passageira, que preferiu não se identificar, que veio a pé da Estação de Transbordo do Iguatemi até um ponto de ônibus na Av. Tancredo Neves para tentar pegar um ônibus, mas sem êxito.

"Fora o tempo que esperei lá já estou aqui há 30 minutos", completou. Já a grávida Ana Cláudia aguardava transporte por mais duas horas. "Uma falta de respeito com a população, estou gestante e sofrendo aqui aguardando já há mais de duas horas", relatou Ana, que estava esperando um ônibus para a Garibaldi. Passageiros também informaram à reportagem do Portal A TARDE que filas de vans clandestinas realizavam transporte e atrapalhavam o trânsito.

A situação também estava complicada até mesmo para os mototaxistas, que mesmo com passageiros enfrentaram problemas no trânsito. "Estou transportando algumas pessoas mas a situação está ruim para todo mundo. o trânsito está muito complicado e ficamos presos no trânsito. Estamos todos na mesma situação", falou o mototaxista Gilberto da Silva, 41.

Com os coletivos parados, membros da categoria saíram em passeata dos Aflitos, e seguiram até a Estação da Lapa, que teve seu acesso fechado pelos ônibus e liberado no final da mobilização.

Passeata rodoviários após assembleia nesta quinta-feira, 14. (Foto: Foto do Internauta | Whatsapp | Cidadão Repórter)

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que colocou 290 ônibus complementares como plano de ação emergencial, durante o período da paralisação. O órgão ameaçou multar os rodoviários em até R$ 370 mil se os ônibus não voltassem a circular às 17h.



Na assembleia desta tarde, os rodoviários confirmaram que entram em greve a partir da quarta-feira, 20.

Uma próxima reunião está marcada para esta sexta-feira, 15, com intermediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE), entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Salvador (SINTARS) e os sindicatos que representam os empresários.



Reivindicação



Os rodoviários decidiram parar após um impasse com os empresários. Eles se reuniram em encontro com conciliação do Ministério Público do Trabalho (MPT) na quarta, mas não conseguiram entrar em acordo.



A categoria pede reajuste de 20%, tíquete-alimentação de R$ 20, plano médico e odontológico pagos integralmente pelos patrões, cesta básica no valor de R$ 300, participação nos lucros e resultados, adicional de insalubridade e fim da dupla função para motoristas de micro-ônibus.



O MPT propõe ganho real de 2,5% acima da inflação no ano e redução do valor descontado dos funcionários para o plano de saúde, dos atuais R$ 27 para R$ 13,50.



De acordo com Jorge Castro, do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Steps), a prioridade é a negociação do salário, já que se forem atendidas todas as reinvidicações dos rodoviários será gerado um aumento de 62% no custo das empresas.

