Ônibus voltam a circular em São Gonçalo do Retiro nesta quarta

Após reunião entre a Polícia Militar (PM-BA) e o Sindicato dos Rodoviários, ficou decidido que os ônibus vão voltar a circular no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 11. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do sindicato, Fábio Primo.

O sindicato se encontrou com Paulo de Tarso Alonso Uzeda, comandante do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) para discutir a segurança dos trabalhadores da categoria no bairro.

Ainda de acordo com Primo, para cumprir o que foi decidido na reunião com a PM, a categoria também se reuniu com representantes da Integra - associação responsável pelas empresas dos ônibus da cidade - e chegaram a um acordo.

Os ônibus não circulam em São Gonçalo do Retiro desde a manhã desta terça, 10. O bairro sofre com um suposto toque de recolher depois que dois criminosos morreram em confronto com a polícia na tarde de segunda, 9. Com medo de retaliação, alguns comerciantes resolveram não abrir os estabelecimentos nesta manhã.

Conforme a PM, o policiamento no bairro foi reforçado por meio de rondas ostensivas de equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) também atua na região.

Morte em confronto

Dois homens investigados por crimes de roubo a bancos, homicídios e tráfico de drogas foram mortos após confronto com a polícia, na tarde de segund.

De acordo com a versão oficial, Diego Ferreira Figueiredo, conhecido como "Açúcar", e um comparsa dele - que não teve a identidade revelada - passava pelo bambuzal do Aeroporto Internacional de Salvador, quando se depararam com homens do Batalhão de Choque, Esquadrão Águia e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

No revide, os dois foram atingidos. A dupla foi socorrida e levada para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas não resistiram e morreram na unidade.

Segundo a polícia, os dois eram foragidos. Diego havia acabado de chegar de São Paulo, e o segundo criminoso o aguardava na saída do terminal em um Chevrolet Agile Branco.

Diego é suspeito de integrar a quadrilha que tem como um dos líderes Vinicius Barcellar, o "Fofão", preso em São Paulo e conduzido a Salvador nesta terça.

