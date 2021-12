Ônibus voltam a circular em Salvador após paralisação

Após uma paralisação de 2h30 pelo dia nacional de greve, os coletivos voltaram a circular em Salvador a partir das 6h30. A manifestação faz parte de uma série de protestos no país contra a PEC do teto, a proposta que retira direitos dos trabalhadores e contra o governo do presidente Michel Temer.

Apesar da volta dos ônibus à circulação, os transtornos são sentidos. Os pontos estão cheios na BR-324, na avenida Bonocô, na altura da Brasilgás e na região do Shopping da Bahia. A normalização do sistema é lenta e deve correr a partir das 8h.

Segundo o vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Fábio Primo, não haverá outra paralisação durante o dia, como chegou a ser ventilado. Nas redes sociais, circulava a possibilidade de uma nova paralisação às 17h.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mora, também garantiu, em entrevista à rádio Metrópole nesta manhã, que conversou com os sindicalistas e que não haverá nova manifestação da categoria que possa atrapalhar a circulação dos coletivos.

Segundo o secretário, 100% da frota de ônibus da capital está na rua desde 8h40. A equipe da Semob acompanha a movimentação do centro de operação deles.

Ele disse, ainda, que a multa de R$ 370 mil por concessionária será proporcional às horas paradas. Esse valor seria integralmente se a paralisação fosse durante o dia inteiro.

Transtornos

A babá Cristiane dos Santos, 32 anos, chegou ao ponto da Brasilgás por volta de 6h40. Ela estava na expectativa de conseguir um coletivo, mas caso os transtornos continuem, disse que pegará um veículo do aplicativo Uber. A patroa dela prometeu pagar a corrida no aplicativo, segundo a funcionária.

Sobre a paralisação, Cristiane disse ser a favor. "Os direitos dos trabalhadores estão sendo retirados", disse.

Um trabalhador da construção civil, que não quis ser identificado, por sua vez, criticou a paralisação. "Só prejudica a gente mesmo, que é peão", afirmou.

Os direitos dos trabalhadores estão sendo retirados

Feira de Santana

Na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), coletivos continuam sem circular nesta manhã. O serviço deve ser normalizado a partir das 12h.

Trens

O sindicato dos ferroviários anunciou que vai suspender as atividades até as 10h. Até lá, micro-ônibus farão o trajeto pela Avenida Suburbana.

Outras categorias

Os bancários também aderiram à greve geral, mas até o meio-dia, quando as agências deverão funcionar normalmente.

Policiais civis planejaram uma manifestação nesta manhã, mas as delegacias permanecem abertas durante todo o dia.

A rede pública de ensino também não funciona. Instituições municipais vão repor as aulas no dia 19 de novembro. As estaduais ainda não se pronunciaram sobre reposições.

As prefeituras-bairro, assim como o comércio, devem funcionar normalmente.

