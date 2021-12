Ônibus voltam a circular em Pero Vaz e Santa Mônica

Os ônibus já voltaram a circular nos finais de linha de Pero Vaz e Santa Mônica, nesta sexta-feira, 1º. A informação foi confirmada pelo vice-presidente do sindicato dos rodoviários, Fábio Primo. "Depois da garantia que a polícia nos deu da segurança, decidimos voltar a circular normalmente nos dois bairros", disse.

Rodoviários e a Polícia Militar tiveram uma reunião na manha desta sexta. Na reunião ficou acertado que os ônibus voltariam a rodar nos finais de linha dos bairros a partir das 13h30. A reunião entre as partes ocorreu no Quartel da PM, nos Aflitos.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a segurança está reforçada com guarnições da 37ª CIPM, da Operação Gêmeos e equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS. A polícia informou ainda que permanecerá na região mantendo a ordem com o objetivo de garantir a segurança da população e prender os autores dos crimes.

O caso

Os ônibus pararam de circular nos bairros Após os ataques a veículos do transporte coletivo ocorridos no bairro de Pero Vaz na quarta-feira, 29. Com isso, a categoria suspendeu o serviço na região e também no bairro da Santa Mônica por temer novas investidas dos criminosos.

A suspeita é de que o ataque aos coletivos tenha sido ordenado por traficantes da região em represália à morte de Gilson Barbosa da Cruz, de 23 anos. O jovem, conforme a polícia, teria ligações com criminosos e foi morto horas antes do incêndio aos ônibus, em uma troca de tiros com PMs no bairro da Santa Mônica.

