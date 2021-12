Ônibus voltam a circular em Mata Escura neste sábado

Os ônibus voltaram a circular normalmente na manhã deste sábado, 24, no bairro de Mata Escura, em Salvador, depois da paralisação realizada nesta sexta-feira, 23, contra a violência na localidade que resultou na queima de dois coletivos.

Para conter novas ações criminosas na localidade, a Polícia Militar foi deslocada para reforçar a segurança dos motoristas e cobradores que trabalham circulando com ônibus no bairro e também dos moradores e comerciantes.

De acordo com as informações do diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota Neto, os motoristas ainda estão apreensivos. "Existe um clima de tensão entre os trabalhadores, mas estamos circulando com os ônibus", afirma.

Ele ressalta que já foi enviado um documento para o secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, pedindo providências e a criação de um plano de segurança para evitar este tipo de ação. "Sem segurança não tem como trabalhar. E a única arma que os rodoviários têm é recolher os ônibus", diz.

O dirigente conta ainda que já havia relatado problemas de violência no bairro para a Secretaria de Segurança Pública (SSP). "Mostramos que havia um problema, que ali em Mata Escura tinha um problema localizado. O Poder Público não se antecipa ao crime. A inteligência desses órgãos tem que atuar", critica Mota Neto.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da SSP, mas ninguém foi localizado.

Nesta manhã, conforme a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), não foi registrado nenhuma ocorrência em Mata Escura.

