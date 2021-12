Ônibus voltam a circular em Marechal Rondon nesta terça

Os ônibus voltaram a circular na manhã desta terça-feira, 18, pelo bairro de Marechal Rondon, em Salvador, conforme presenciou a reportagem do Portal A TARDE.

Somente por volta das 9h30 os primeiros veículos entraram no bairro. O motorista Moisés Pereira, de 48 anos, que faz a linha Marechal Rondon-Barra, foi um dos que estavam no local esta manhã. "Fazer esta parada foi bom, porque nós dependemos de segurança. Com o policiamento, fica mais fácil para a gente trabalhar", disse ele.

Até este horário, os moradores tinham de caminhar até o ponto de ônibus em Campinas de Pirajá para conseguir sair da região. Apesar da suspensão dos ônibus, o comércio funciona normalmente no bairro.

Questionado sobre a circulação de ônibus nesta manhã, o presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Hélio Ferreira, afirmou que a situação está sendo normalizada após a garantia de reforço na segurança pela Polícia Militar (PM). "Tive contato com o Comando da PM, que está com várias viaturas lá, e estamos voltando ao normal. A segurança está garantida", disse ele.

O presidente da Associação de Moradores de Marechal Rondon, Ernandes de Lira, confirmou que não havia ônibus, mas alegou que poderia ser por conta do horário.

"O bairro está tranquilo, não houve nenhuma circunstância nesta madrugada. Estávamos aguardando uma posição do policiamento, que causou a suspensou dos ônibus ontem (segunda) à noite, mas que voltaria ao normal hoje. Logo estará se restabelecendo a normalidade", revelou.

Na noite desta segunda, 17, PM negou que tenha ocorrido toque de recolher no bairro. O clima está tenso desde o último sábado, 15, quando três pessoas foram assassinadas.

"A PM informa a inexistência de toque de recolher no bairro, garante a segurança e a tranquilidade com a presença ostensiva de guarnições e a realização de abordagens na região. O comércio e o fluxo de ônibus estão funcionando no local", completou a polícia, em nota.

O policiamento no bairro foi reforçado por equipes da Rondesp BTS, além do efetivo da 9ª CIPM (Pirajá).

Moradores tiveram de caminhar até Campinas de Pirajá (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

