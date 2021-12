Ônibus voltam a circular até o terminal do final de linha da rua Chile

Após o término das obras, os ônibus voltam a circular neste sábado, 14, até o final de linha da rua Chile. Segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), as linhas que circulavam com o valor de R$ 4,20 passam a ser de R$ 4. As linhas ainda vão integrar outros sistemas convencionais e o metrô, por meio do bilhete único. Os coletivos da região metropolitana vão continuar até o Campo Grande, por conta das obras na avenida Sete.

Algumas linhas vão ter o trajeto prolongado a partir deste sábado. É o caso da linha 0139 - Lapa x Campo Grande, que antes ia apenas até o Campo Grande, agora opera até a Praça da Sé e o nome vai ser alterado para Lapa – Campo Grande/Praça da Sé, com saídas a cada dez minutos da Estação da Lapa nos horários de pico.

Outra linha que sofreu alteração é a 1001- Aeroporto x Praça da Sé, que agora opera com coletivos com ar-condicionado. Já a linha 0933 - Imbuí x Praça da Sé, que pode realizar integração no sistema e com o metrô.

