Ônibus voltam a circular até o final de linha da Santa Cruz nesta terça-feira

Os ônibus que estavam com a circulação suspensa até o final de linha da Santa Cruz, retornam ao trajeto normal nesta terça-feira, 1º. O tráfego dos coletivos será liberado pela manhã, a partir das 6h.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a decisão do Comitê Integrado de Defesa do Transporte Rodoviário, de retorno dos ônibus ao final de linha da Santa Cruz aconteceu por conta do reforço do policiamento na região e do reestabelecimento da normalidade.

Suspensão

Após um homem morrer e outro ficar ferido durante um tiroteio entre traficantes e policiais, os rodoviários suspenderam a ida até o final de linha do bairro. O crime aconteceu na noite de sábado, 29. Desde então, o final de linha do bairro foi transferido para a região do Parque da Cidade, na avenida ACM.

