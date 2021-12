Ônibus voltam a circular após três horas de paralisação

>> Você enfrentou problemas com a mobilização dos rodoviários? Mande fotos, vídeos e relatos

Após três horas de paralisação, os ônibus voltaram a circular em Salvador na manhã desta sexta-feira, 13. O dia começou com pontos de ônibus lotados e intenso fluxo de veículos nas principais vias em decorrência da paralisação dos rodoviários, que começou às 4h da madrugada e seguiu até as 7h de hoje. Esta é a terceira vez neste mês que a categoria interrompe a prestação do serviço.

No início da manhã, apenas os ônibus que partiam da Região Metropolitana circulavam. A partir das 7h, os veículos começaram a ser liberados das garagens de Salvador. Para o tesoureiro do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, a decisão de liberar os veículos à 7h, e não às 8h, como de costume, teve o intuito de “prejudicar menos a população”.



Nos pontos de ônibus, poucos cidadãos sabiam da paralisação. O vendedor ambulante Humberto de Jesus, de 51 anos, que aguardava o ônibus na Paralela, diz que foi pego de surpresa. “Achei que a paralisação ia ser na segunda-feira. Acho isso uma falta de respeito com a população. Antes não era assim, não parava o tempo todo”, disse.





A professora Lenildes Ferreira, de 39 anos, diz que sabia da paralisação. “Tinha que chegar no trabalho às 7h30. Na dúvida, vim para o ponto, porque não sabia se os coletivos iam voltar a circular às 7h ou às 8h. Não sei se vou conseguir chegar a tempo”, afirmou.



Paralisação - Os funcionários das empresas anunciaram a paralisação na tarde desta quinta-feira, 12. Eles reivindicam reajuste salarial de cerca de 18%, o que corresponde ao valor da inflação do ano, de 7,33%, além de ganho real de 10%. A categoria fez outras manifestações nos dias 2 e 3 deste mês.



Em reuniões com o patronato ocorridas ontem, as empresas de ônibus urbanos ofereceram 3,62%. Já os empresários que fazem o transporte metropolitano apresentaram proposta de 4,2%. “Isto está muito aquém do que nós pedimos. O percentual de 10% é negociável, mas o que eles oferecem agora é muito pouco”, declarou o tesoureiro Hélio Ferreira.



O assessor para assuntos sindicais do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (SETPS), Jorge Castro, afirmou que ainda não sabe como a manifestação está sendo feita, mas vai apurar se houve obstrução da saída das garagens, se houve conflitos e se todas as empresas aderiram. “Para nós, essa paralisação não tem mais sentido".

