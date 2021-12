Ônibus voltam a circular após paralisação nesta sexta

Os ônibus voltaram a rodar nesta sexta-feira, 30, por volta de 8 horas, após participar do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação. A categoria impediu a saída dos veículos das garagens do transporte urbano e intermunicipal. Apesar do ato já ter terminado, os pontos de ônibus e estações de transbordo ainda estão cheios, já que os veículos têm dificuldades em chegar nos terminais em decorrência do trânsito em Salvador, que está congestionado.



De acordo com o presidente do sindicato da categoria, Hélio Ferreira, os rodoviários reforçam a luta pela pauta única dos trabalhadores pelo fim do fator previdenciário e redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas - sem perda salarial -, além de pedir que o Projeto de Lei 4330, que regulamenta a terceirização, não seja aprovado no Congresso Nacional.



Os rodoviários também têm uma reivindicação específica da categoria. "Queremos o fim do descanso fracionado. Atualmente, o rodoviário descansa entre 15 e 20 minutos a cada viagem que faz até completar uma hora de repouso", explica Hélio.

adblock ativo