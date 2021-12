Ônibus voltam a circular após assembleias nas garagens da Integra verde

Os ônibus do consórcio OT Trans (Integra verde) voltaram a circular às 8h desta quarta-feira, 16, após uma paralisação parcial dos rodoviários. Os trabalhadores atrasaram a saída dos coletivos das empresas que compõem esse consórcio para realizar assembleias nas garagens.

A mobilização afetou cerca de 900 coletivos, que atendem ao miolo da cidade, que começa na altura do bairro de Pernambués e segue até a região de São Cristóvão e Cajazeiras. Os ônibus dos consórcios da Integra amarela (Consórcio Plataforma) - que circula entre Fazenda Grande do Retiro e São Tomé de Paripe, no Subúrbio - e da Integra azul (Consórcio Salvador Norte) - que atende a região do Centro de Salvador até Itapuã, passando por toda orla - não foram afetados pela manifestação.

Paralisação parcial afeta os bairros do miolo de Salvador | Divulgação

O ato desta manhã faz parte da campanha salarial dos rodoviários, que pedem 6% de reajuste na remuneração e aumento de 10% no tíquete-refeição.

Trabalhadores e patronato têm às 10 horas uma mesa de negociação mediada na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), na avenida Tancredo Neves. Caso não haja acordo, o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, não descarta a realização de atos semelhantes nas garagens dos outros consórcios.

Rodoviários fizeram assembleias nas garagens do consórcio OT Trans | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Pontos de ônibus ficaram lotados por conta de mobilização | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Pontos de ônibus ficaram lotados por conta de mobilização | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

adblock ativo