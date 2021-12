Ônibus vão rodar até as 3h durante o São João no Centro

Trinta e uma linhas de ônibus que circulam no Pelourinho terão horário estendido até as 3h, por conta das festas de São João no Centro Histórico da Cidade. A mudança entra em vigor a partir deste sábado, 20, e dura até 25 de junho. As informações são da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Linhas com itinerários em diversos pontos da cidade - como Barroquinha, Baixa dos Sapateiros, Lapa, Pernambués, Saboeiro, Tancredo Neves, Praia do Flamengo e IAPI - terão roteiro prorrogado.

A Semob ainda informa que o Elevador Lacerda vai funcionar 24h por dia, e de graça, a partir das 19h desta sexta-feira, 19, até as 6h do dia 25.

Três veículos reguladores serão disponibilizados para a Estação da Lapa e outros três para o terminal da Barroquinha, entre as 21h e as 4h da manhã dos dias 20, 21, 22 e 24 de junho.

No dia 23, os usuários terão 12 coletivos da frota reguladora para a Estação da Lapa e para Barroquinha (seis para cada local), também das 21h às 4h.

No dia 24 de junho, a operação das linhas habituais será semelhante aos feriados e domingos, com frota reduzida.

