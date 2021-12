Ônibus trafegam em fila indiana e congestionam a Suburbana

Depois de congestionamentos por conta de protestos da população, os moradores do Subúrbio Ferroviário enfrentam mais um dia de engarrafamento nesta sexta-feira, 23. Desta vez, o trânsito é afetado pela longa fila de ônibus. Os rodoviários decidiram trafegar em fila indiana apenas na faixa da direita e parar em todos os pontos.

De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Daniel Mota, a medida é uma resposta as reivindicações da população. "Depois de vários protestos reclamando que os motoristas não param nos pontos, estamos orientando que os rodoviários parem em todos os pontos", explicou.

Contudo, Mota destaca que essa decisão acaba prejudicando o trânsito da Suburbana. "Se não paramos no ponto porque estamos cheio, estamos descumprindo a lei. Mas se parar em todos os pontos, a cidade trava", pondera. A operação padrão dos rodoviários deixa o trânsito congestionado do Largo do Luso, em Plataforma, até o Lobato, depois o fluxo melhora, mas os motoristas encontram mais lentidão na região da Calçada.

"O ônibus vem de Paripe já lotado. Então como vai parar no ponto? Para embarcar mais aonde se não tem espaço?", questiona. O sindicalista diz que "os ônibus não aguentam o quantitativo de passageiros no início da manhã" na Suburbana. Ele sugere que é necessário fazer um remanejamento da frota nesse primeiro horário para atender a demanda no Subúrbio Ferroviário.

Durante os protestos dessa semana, os moradores reivindicaram melhorias no transporte público da região.

adblock ativo