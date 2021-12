Ônibus tomba na BR-324 e deixa um morto e 25 torcedores feridos

Um ônibus da empresa Bahia Transportes Urbanos (BTU), placa JQZ-3995, tombou quando chegava à Estação Pirajá, por volta das 15h deste domingo, 2, com cerca de 65 passageiros, a maioria deles membros da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis, do Vitória.





Um dos passageiros, o estudante e torcedor do Vitória Sidnei de Oliveira Rodrigues, de 21 anos, estava com a cabeça para fora da janela no momento do acidente e morreu na hora. Pelo menos outros 25 passageiros foram encaminhados com ferimentos leves aos hospitais Geral do Estado (HGE) e Ernesto Simões, no Pau Miúdo.

O motorista do veículo, Sandro Seixas Bahia, 39, conseguiu sair ileso e fugiu do local para não ser linchado. O cobrador teve pequenos ferimentos, segundo informaram passageiros, mas saiu do local consciente.

O veículo fazia a linha São Joaquim-Estação Pirajá e recebeu os cerca de 50 torcedores, a maioria deles de bairros da Cidade Baixa e subúrbio ferroviário, no Largo do Tanque, onde estavam concentrados. Da estação, o destino seria o Estádio do Barradão, onde assistiriam à disputa final do campeonato baiano. O veículo virou quando passava pela curva que dá acesso à estação.

As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enviadas ao local juntamente com viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM). Um helicóptero do Grupamento Aéreo da PM (Graer) também sobrevoou o local.



