Ônibus terão itinerário alterado no Rio Vermelho para obra

Onze linhas de ônibus que trafegam pela rua João Gomes - via que dá acesso à avenida Cardeal da Silva -, no Rio Vermelho, terão itinerário alterado a partir das 23h desta segunda-feira, 19. A mudança ocorre por conta de uma obra no local. Por conta disso, outros veículos também terão a rota modificada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o trecho que deverá ser percorrido pelos condutores, durante o período de interdição, é: rua João Gomes, até o trecho da obra, rua da Paciência, rua Euricles Matos, avenida Anita Garibaldi, retorno após viaduto da rua Caetano Moura (Edf. Palazzo Alegrete), viaduto da rua Caetano Moura e rua Caetano Moura. A partir deste último ponto, os ônibus seguem os percursos habituais.

A previsão da Semob é que a partir das 5h desta terça-feira, 20, o trecho seja liberado e os coletivos voltem ao itinerário tradicional.

adblock ativo