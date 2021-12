Ônibus tem pane mecânica e colide em cerca no Flamengo

Uma colisão deixou um ferido no início da manhã desta sexta-feira, 25, no bairro do Flamengo, em Salvador. O motorista do ônibus tipo Jardineira, que faz a linha Orla/Shopping Barra, perdeu o controle do veículo e colidiu com a cerca que contorna parte do Parque das Dunas, próximo à Universidade das Dunas.

De acordo com o cobrador, que não quis se identificar, o motivo do acidente teria sido uma falha mecânica no veículo. "Houve uma falha mecânica e a direção travou", disse.

No momento da colisão, o ônibus estava com poucos passageiros, que saíram ilesos.

Por volta das 6h, o motorista, que teve um ferimento leve na cabeça, ainda aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

