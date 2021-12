Ônibus sem nova pintura devem ter aviso indicando consórcio

A partir desta quarta-feira, 22, os consórcios que venceram a licitação das linhas de ônibus em Salvador têm um ano para concluir a pintura dos coletivos com as cores da área de operação. Porém, muitos veículos ainda não padronizados deveriam, desde segunda, circular com um adesivo indicando o consórcio a que pertencem, para melhor orientar o usuário.

A equipe de reportagem circulou na tarde desta terlça-feira, 21, pela capital baiana e constatou a ausência da etiqueta em local visível do veículo, como foi determinado. Embora para alguns usuários a mudança nas cores não seja determinante na hora de pegar a condução, ela ajuda.

Para o casal Danilo Santana, 24 anos, e Ana Luiza, 28, que aguardava ônibus no ponto da avenida ACM, a demora na padronização dificultará a identificação da linha.

"Eu sempre peguei o ônibus pela cor. Como onde eu pego o coletivo faz muito sol e o ponto está sempre cheio, fico aguardando na sombra, longe do ponto, porque já conheço pela cor. Agora vou ter que esperar no sol", queixa-se Danilo.

Dificuldade

Ana Luíza disse que no seu bairro, Fazenda Grande do Retiro (em área de cor verde) há veículos de variadas cores. "Fica difícil basear-se pela cor. Lá tem de todas as cores". Os ônibus predominantemente azuis atendem às áreas da orla e Centro; amarelo, Subúrbio Ferroviário e Península Itapagipana e verde, o miolo da cidade.

São três os grupos que agora operam o transporte da capital: Plataforma (Subúrbio), OT Trans (miolo) e Salvador Norte (orla e Centro). A lista das linhas que mudaram de empresa pode ser encontrada na internet, pelo site www.integrasalvador.com.br.

